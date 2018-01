Top 10 Favorite Cheeses in America

Prize: $25 Gift Card for Old Carolina Barbecue

1) Mozzarella

2) Parmagiano-Reggiano

3) Sharp Cheddar

4) Brie

5) Swiss

6) Gouda

7) Feta

8) Cream Cheese

9) Monterey Jack

10) Muenster

(Provolone is #11, Blue Cheese is #14 and Colby-Jack is #21)