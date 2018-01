Today’s Morning Show Top 5 Game:

Top Selling Beers in the United States

Four pack of tickets to the Great Big Home and Garden Show at the IX Center. February 2nd through the 11th.

1) Bud Light

2) Coors Light

3) Miller Light

4) Budweiser

5) Corona

6) Natural Light

7) Busch Light

8) Michelob Ultra

9) Busch

10) Heineken