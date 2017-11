World Series Winners since 2005

Prize: 1 Pair of Tickets to Christkindl Markt at the Cultural Center for the Arts Nov 10, 11, 12

2005 Chicago White Sox

2006 St. Louis Cardinals

2007 Boston Red Sox

2008 Philadelphia Phillies

2009 New York Yankees

2010 San Francisco Giants

2011 St. Louis Cardinals

2012 San Francisco Giants

2013 Boston Red Sox

2014 San Francisco Giants

2015 Kansas City Royals

2016 Chicago Cubs

2017 Houston Astros