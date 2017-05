Here’s the Morning Show Top 5!!

Thursday, May 25th – Time to plant your garden! The Top 10 Vegetables to Plant in your Garden

PRIZE: $25 Gift Card to Romeo’s Pizza – and an American Spirit CD

1) Broccoli

2) Peas

3) Green beans

4) Tomatoes

5) Brussel Sprouts

6) Peppers

7) Beets

8) Lettuce/Leafy Greens

9) Carrots

10) Cucumbers