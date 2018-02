Who Won the Big Game?

Name 5 of the last 10 Super Bowl winners!

$25 Gift Card to George’s Lounge in Downtown Canton

1) 2017 – New England Patriots (over Atlanta)

2) 2016 – Denver Broncos (over Carolina)

3) 2015 – New England Patriots (over Seattle)

4) 2014 – Seattle Seahawks (over Denver)

5) 2013 – Baltimore Ravens (over San Francisco)

6) 2012 – New York Giants (over New England)

7) 2011 – Green Bay Packers (over Pittsburgh)

8) 2010 – New Orleans Saints (over Indianapolis)

9) 2009 – Pittsburgh Steelers (over Arizona)

10) 2008 – New York Giants (over New England)