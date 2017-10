Yankees – Indians ALDS Preview

Yankees (91-71) vs Indians (102-60)

ALDS Preview (Best of 5)

Regular Season Series – Indians (5-2)

Game 1 – Oct. 5th – N.Y at Cleveland – 7:38pm

Game 2 – Oct. 6th – N.Y. at Cleveland – 5:08pm

Game 3 – Oct. 8th – Cleveland at N.Y. – 7:38pm

Game 4 – Oct. 9th – Cleveland at N.Y. – TBD (If Necessary)

Game 5 – Oct. 11th – N.Y. at Cleveland – TBD (If Necessary)

Pitching Match Ups:

ALDS G1 – Sonny Gray (10-12, 3.55) vs. Trevor Bauer (17-9, 4.19)

ALDS G2 – CC Sabathia (14-5, 3.69) vs. Corey Kluber (18-4, 2.25)

ALDS G3 – Carlos Carrasco (18-6, 3.29) vs. Masahiro Tanaka (13-12, 4.74)

ALDS G4 – TBD (If Necessary)

ALDS G5 – (If Necessary) TBD vs. Corey Kluber (18-4, 2.25)

Indians Leaders:

BA – Jose Ramirez & Austin Jackson .318

HR – Edwin Encarnacion 38

RBI – Edwin Encarnacion 107

R – Jose Ramirez 107

SB – Bradley Zimmer 18

W – Corey Kluber & Carlos Carrasco 18

ERA – Corey Kluber 2.25

Strikeouts – Corey Kluber 265

Holds – Andrew Miller 27

Saves – Cody Allen 30

Yankees Leaders:

BA – Starlin Castro – .300

HR – Aaron Judge 52

RBI – Aaron Judge 114

R – Aaron Judge 128

SB – Brett Gardner 23

W – CC Sabathia & Luis Severino 14

ERA – Luis Severino 2.98

Strikeouts – Luis Severino 230

Holds – Dellin Betances 19

Saves – Aroldis Chapman 22

Prediction: INDIANS in 5