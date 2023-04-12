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Cavs-Knicks Dates And Start Times For Playoff Series

By Kenny Roda
April 12, 2023 3:36PM EDT
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Cavs-Knicks Dates And Start Times For Playoff Series
CLEVELAND, OHIO – JANUARY 21: Evan Mobley #4 of the Cleveland Cavaliers drives to the basket during the first half against the Milwaukee Bucks at Rocket Mortgage Fieldhouse on January 21, 2023 in Cleveland, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)

#4 Cleveland vs. #5 New York

DAY

DATE

AWAY

HOME

GM

ET

TV / R

Sat

4/15

New York

Cleveland

1

6:00PM

ESPN/R

Tue

4/18

New York

Cleveland

2

7:30PM

TNT

Fri

4/21

Cleveland

New York

3

8:30PM

ABC/R

Sun

4/23

Cleveland

New York

4

1:00PM

ABC

Wed

4/26

New York

Cleveland

5*

TBD

TBD

Fri

4/28

Cleveland

New York

6*

TBD

TBD

Sun

4/30

New York

Cleveland

7*

TBD

TBD
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