Cavs-Knicks Dates And Start Times For Playoff Series
April 12, 2023 3:36PM EDT
|
#4 Cleveland vs. #5 New York
|
DAY
|
DATE
|
AWAY
|
HOME
|
GM
|
ET
|
TV / R
|
Sat
|
4/15
|
New York
|
Cleveland
|
1
|
6:00PM
|
ESPN/R
|
Tue
|
4/18
|
New York
|
Cleveland
|
2
|
7:30PM
|
TNT
|
Fri
|
4/21
|
Cleveland
|
New York
|
3
|
8:30PM
|
ABC/R
|
Sun
|
4/23
|
Cleveland
|
New York
|
4
|
1:00PM
|
ABC
|
Wed
|
4/26
|
New York
|
Cleveland
|
5*
|
TBD
|
TBD
|
Fri
|
4/28
|
Cleveland
|
New York
|
6*
|
TBD
|
TBD
|
Sun
|
4/30
|
New York
|
Cleveland
|
7*
|
TBD
|
TBD
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