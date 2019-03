Division I and II All-Ohio Boys Basketball Teams Announced

2019 DIVISION I BOYS BASKETBALL ALL-OHIO

PLAYER OF THE YEAR: Samari Curtis, Xenia

COACH OF THE YEAR: Bob Krizancic, Mentor

FIRST TEAM

Ben Roderick, Powell Olentangy Liberty, 6-foot-5, sr., 25.9 points per game; VonCameron Davis, Columbus Walnut Ridge, 6-5, jr., 27.5; Devon Grant, Lorain, 6-0, sr., 26.1; Kaleb Martin, Green, 5-9, sr., 19.4; Samari Curtis, Xenia, 6-4, sr., 34.4; Bo Myers, Logan, 6-5, sr., 27.4; Miles McBride Cincinnati Moeller, 6-2, sr., 14.1; Andre Gordon, Sidney, 6-2, sr., 22.6; Alek West, Sylvania Northview, 6-4, sr., 20.2; Andre Harris, Lyndhurst Brush, 6-3, sr., 17.0.

SECOND TEAM

Kyle Goessler, Brunswick, 6-2, sr., 22.4; Javohn Garcia, Pickerington Central, 6-3, sr., 20.1; Luke Floriea, Mentor, 5-10, jr., 19.1; Lunden McDay, Akron St, Vincent-St. Mary, 6-3, sr., 16.5; Ra’Heim Moss, Springfield, 6-4, sr., 18.0; Michael Kreill, Vandalia Butler, 6-1, sr., 15.3; Jack Sawyer, Pickerington North, 6-5, soph., 22.2; Josiah Fulcher, Lima Senior, 6-1, jr., 17.1; Eddie Colbert, Toledo Whitmer, 6-6, sr., 20.1; Kade Ruegsegger, Dover, 6-3, jr., 16.2.

THIRD TEAM

Samuel Emich, Copley, 6-6, sr., 16.8; Sencire Harris, Hoover, 6-4, fr., 20.4; Matt Allocco, Hilliard Bradley, 6-4, jr., 16.3; Dominiq Penn, Dublin Coffman, 6-0, jr., 19.9; Sean Marks, Lewis Center Olentangy, 5-10, sr., 19.8, 6-2, sr., 14.1; Alec Pfriem, Cincinnati Moeller, 6-4, sr., 15.0; Jackie Harris, Toledo St. Francis, 6-7, sr., 21.8; Taevon Pierre-Louis, Lorain, 6-6, sr., 18.0; Eric Hanna, Olmsted Falls, 6-0, sr., 18.8; Anthony Mazzeo, Jackson, 6-3, sr., 17.1.

SPECIAL MENTION

Brady Snyder, Canal Winchester; Max Martz, Upper Arlington; Jeremiah Keene, Westerville North; N’Keeley Elmore, Columbus Northland; Bryson Lane, Olentangy Orange; Jordan McMillian, Westerville South; D.J. Dial, Lyndhurst Brush; John Hugley, Lyndhurst Brush; Keaton Williams, Dresden Tri Valley; Ian Sexton, Dover; Jake Maranville, Lake; Derrick Anderson, Youngstown Boardman; Julian Jackson, Perry; Todd Simons, Austintown Fitch; Jayvon Maughmer, Chillicothe; Bash Wieland, Liberty Township Lakota East; Garrett Denbow, Ashland; Devin Williams, Toledo Start.

HONORABLE MENTION

Garvin Clarke, Euclid; Kenny Ganley, Brecksville-Broadview Heights; D.J. Harrell, Cleveland East Tech; Dakota Cochran, Shaker Heights; Mike Bekelja; Damion Williams, Willoughby South; Chad Rogers, Mentor; Jordan Soyars, Barberton; D.J. Jones, Copley; Evan Bainbridge, Stow-Munroe Falls; Matt Salopek, Akron Hoban; Jarmond Hogg, Akron Ellet; Kobe Johnson, Canton McKinley; Will Hyde, Jackson; Christian Parker, GlenOak; Brett Martin, Massillon; Dom McGhee, Warren Harding; Caleb Bell, Logan; Brandon Noel, Chillicothe; Jacob Drees, Hilliard Davidson; Ryan Hall, Kettering Fairmont; Ronnie Hampton, Huber Heights Wayne; D’Marco Howard, Hamilton; Max Land, Cincinnati Moeller; Landen Long, Mason; Shaunn Monroe, Fairborn; Mo Njie, Centerville; Tehree Horn, Sylvania Southview; Isaac Elsasser, Bowling Green; Ryan Nunn, Findlay; Max Denman, Whitehouse Anthony Wayne; DaSean Nelson, Toledo Rogers; Sam Clear, Sylvania Northview.

2019 DIVISION II BOYS BASKETBALL ALL-OHIO

PLAYER OF THE YEAR: Amari Davis, Trotwood Madison

COACH OF THE YEAR: Zach Brown, London

FIRST TEAM

Morgan Safford, Columbus Hartley, 6-foot-4, sr., 25.6; Luka Eller, Mentor Lake Catholic, 6-7, jr., 27.1; C.J. Charleston, Gates Mills Gilmour Academy, 5-10, sr., 24.7; Chris Livingston, Akron Buchtel, 6-5, fr., 24.3; Cyler Kane-Johnson, Niles McKinley, 5-10, sr., 25.6; Amari Davis, Trotwood-Madison, 6-4, sr., 30.1; Brandon Hawaway, Norwalk, 6-2, sr., 20.5; Na’elle Simmons, Columbus Beechcroft, 6-7, sr., 15.3; Davin Zeigler, Cleveland Benedictine, 6-2, sr., 20.7; D’Arris Dean, Cincinnati Aiken, 6-0, sr., 21.9.

SECOND TEAM

Otto Kuhns, Carroll Bloom-Carroll, 6-3, jr., 22.0; Luke Howes, Fairview Park Fairview, 6-2, jr., 22.6; R.J. Clark, Youngstown Ursuline, 5-11, sr., 21.3; Ethan Heller, Thornville Sheridan, 6-1, sr., 21.5; Cam Evans, Chillicothe Zane Trace, 6-0, jr., 25.2; Joey Edmonds, Cincinnati Wyoming, 6-0, sr., 19.0; Milton Gage, Dayton Chaminade-Julienne, 5-11, sr., 17.9; Paul McMillan, Cincinnati Hughes, 6-2, fr., 25.1; Cade Stover, Lexington, 6-5, sr., 18.0; Kobe Mitchell, Cadiz Harrison Central, 6-1, soph., 25.5.

THIRD TEAM

Spencer Hall, Louisville, 6-8, sr., 13.5; Trey Woodyard, London, 6-6, soph., 16.0; Erik Painter, Bay Village Bay, 6-1, sr., 20.0; Treohn Watkins, Columbus South, 6-0, sr., 13.4; Quentin Richardson, Parma Heights Holy Name, 6-0, jr., 20.8; Mason Montgomery, Vermilion, 6-3, sr., 19.4; Levi Seiler, Wauseon, 6-4, sr., 17.3; Nate Voll, New Philadelphia, 6-2, sr., 14.1; Evan Conley, Lancaster Fairfield Union, 6-0, sr., 18.2; CJ Napier, Middletown Fenwick, 6-5, sr., 19.3.

SPECIAL MENTION

Myles Martinez, Columbus Centennial; Josh Irwin, West Geauga; Josh Raley, New Concord John Glenn; Craig Bober, St. Clairsville; Jordan Zimmerman, Steubenville; Gabriel Roach, East Liverpool; Brice Williams, Minerva; Blane Himmelheber, Marlington; Chris Richardson, Richfield Revere; D.J. Snyder, Peninsula Woodridge; Luke Fennell, Northwest; A.J. McClellan, Cortland Lakeview; Braeden O’Shaughnessy, Poland Seminary; Cooper Donaldson, Jackson; Elijah Williams, Athens; Seth Dennis, Vincent Warren; Devin Carter, Greenfield McClain; Gavin Arbaugh, McArthur Vinton County; Nekhi Smith, Cincinnati Taft; George Mangas, Lima Shawnee; Quan Hilory, Mansfield Senior.

HONORABLE MENTION

Luke Frazier, Mentor Lake Catholic; Nick Stoltz, Geneva; Roderick Coffee III, Painesville Harvey; Bryon Ottrix Jr., Cleveland Glenville; Javon Todd, Lorain Clearview; Jaden Hameed, Cleveland Villa Angela-St. Joseph; Taryl Davis, Cleveland Central Catholic; Trevor Strata, Alliance; Brandon Heigelmann, Tallmadge; Reese Leone, Beloit West Branch; Jonathan King, Akron Buchtel; Hunter Drenth, Richfield Revere; Michael Knoll, Medina Buckeye; Brock Brumfield, Medina Buckeye; Daniel Kramer, Poland Seminary; Marquel Gillespie, Youngstown Chaney; Austin Claussell, Girard; Cory Call, Gallipolis Gallia Academy; Jordan Lambert, Bidwell River Valley; Evan Upthegrove, Washington Court House Washington; Isaac Ward, Circleville Logan Elm; Riley Gibson, Circleville; Noah Nichols, Vincent Warren; Cobe Marquez, Waverly; Ethan Watson, Hillsboro; Grant Heileman, Thornville Sheridan; Caleb Wallis, Jackson; Trent Valentine, Cambridge; Cade Williams, Gnadenhutten Indian Valley; Michael Allan, Wintersville Indian Creek; Noah Begue, New Philadelphia; Adam Chaney, Carrollton; Matt Busby, St. Clairsville; Hunter Moore, Duncan Falls Philo; James Roundtree, Steubenville; Zach Sawyer, Columbus Watterson; Mack Anglin Marengo Highland; Kayin Derden, Columbus DeSales; Dylan Herbert, Delaware Buckeye Valley; Benjamin James, Columbus Independence; Tronny Keaton, Columbus Marion-Franklin; A.J. Kenney, Caledonia River Valley; Taquan Simington, Columbus South; Carl Blanton, Trotwood-Madison; Twon Hines, Dayton Northridge; Dionte McBride, Cincinnati Woodward; Anthony McComb, Dayton Thurgood Marshall; Thomas Myers, Clarksville Clinton-Massie; Evan Prater, Cincinnati Wyoming; Darren Rubin, Dayton Oakwood; Tahj Staveskie, Sandusky; Brennan South, Bellville Clear Fork; Isaiah Alsip, Galion; Adam Scott, Wapakoneta; Jaron Sharp, Kenton; Genesis Warith, Toledo Scott.