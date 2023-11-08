ELECTION 2023: New Money Issues
NOVEMBER 2023 NEW MONEY ISSUES
NEW-MONEY SCHOOL ISSUES PASSING:
Issue 32: North Canton City School District 1.6 mill bond issue, .7 mill additional continuing
NEW-MONEY SCHOOL ISSUES FAILED:
Issue 33: Lake Local School District 9.9 mill additional 5 years
TOWNSHIP ISSUES PASSING:
Issue 22: Plain Twp Roads 1.5 mill replacement .5 mill additional 5 years
Issue 25: Perry Twp Police 3.9 mill replacement 3.9 mill additional 5 years: by 3 votes
TOWNSHIP ISSUES FAILING:
Issue 9: Pike Twp Roads 1 mill additional 5 years: by 9 votes.
Issue 13: Osnaburg Twp Roads 1.05 mill continuing levy
Issue 14: Osnaburg Twp Cemetery .15 mill additional 3 years
Issue 28: Lexington Twp Roads 1.5 mill additional 5 years
NEW-MONEY MUNICIPALITY ISSUES PASSING:
Issue 36: Wilmot Fire .75-percent income tax increase 8 years
Issue 42: Hills and Dales 5 mill additional 5 years
Issue 43: East Canton Police 6.6 mill renewal 1.5 mill additional 5 years
Issue 44: Hartville Streets .5-percent income tax increase 10 years (by 11 votes)