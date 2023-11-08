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ELECTION 2023: New Money Issues

By Jim Michaels
November 8, 2023 6:25AM EST
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ELECTION 2023: New Money Issues
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NOVEMBER 2023 NEW MONEY ISSUES

NEW-MONEY SCHOOL ISSUES PASSING:

Issue 32: North Canton City School District 1.6 mill bond issue, .7 mill additional continuing

NEW-MONEY SCHOOL ISSUES FAILED:

Issue 33: Lake Local School District 9.9 mill additional 5 years

TOWNSHIP ISSUES PASSING:

Issue 22: Plain Twp Roads 1.5 mill replacement .5 mill additional 5 years

Issue 25: Perry Twp Police 3.9 mill replacement 3.9 mill additional 5 years: by 3 votes

TOWNSHIP ISSUES FAILING:

Issue 9: Pike Twp Roads 1 mill additional 5 years: by 9 votes.

Issue 13: Osnaburg Twp Roads 1.05 mill continuing levy

Issue 14: Osnaburg Twp Cemetery .15 mill additional 3 years

Issue 28: Lexington Twp Roads 1.5 mill additional 5 years

NEW-MONEY MUNICIPALITY ISSUES PASSING:

Issue 36: Wilmot Fire .75-percent income tax increase 8 years

Issue 42: Hills and Dales 5 mill additional 5 years

Issue 43: East Canton Police 6.6 mill renewal 1.5 mill additional 5 years

Issue 44: Hartville Streets .5-percent income tax increase 10 years (by 11 votes)

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