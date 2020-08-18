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NBA Draft Lottery is Thursday. Here’s a thought

Jeff Turk
Aug 18, 2020 @ 1:12pm

IF COLLEGE FOOTBALL IS CANCELLED, I DON’T THINK IT EFFECTS THE NFL DRAFT AS MUCH AS THE CANCELLATION OF THE NCAA TOURNY MAY HAVE AFFECTED THE NBA DRAFT. WE DIDN’T THINK IT WOULD’VE BEEN A STRONG DRAFT ANYWAY BUT MAYBE SOMEONE LIKE JA MORANT WOULD’VE EMERGED AS WE SAW IN LAST YEARS’ TOURNAMENT.  WITH A MORE ADVERSE SKILL SET IN FOOTBALL, FILM STUDY AS WELL AS THE NFL COMBINE MAY SHOWCASE MORE RELEVANT TALENT AND MAKE IT EASIER TO MAKE THE DECISION AS TO POSITIONAL NEED AND WHAT POSITION OR IN THIS CASE, PLAYER TO DRAFT. THE NBA DRAFT LOTTERY IS THURSDAY NIGHT AND THE CAVALIERS WILL SOON BE “ON THE CLOCK!”

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