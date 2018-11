Ohio Mr. Football and Division I All-Ohio Team Announced

Lexington’s Cade Stover named Ohio’s Mr. Football

Stover had 175 tackles including 11 for loss, one sack, two forced fumbles, four interceptions and nine pass break ups in 2018.

2018 DIVISION I OPSWA ALL-OHIO FOOTBALL TEAMS

Coach of the year: Buddy White, Reynoldsburg

Offensive player of the year: Trevor Byczinski, Berea-Midpark

Defensive player of the year: Ivan Pace Jr., Cincinnati Colerain

Division I

First team offense

Quarterbacks: Trevor Bycznski, Berea-Midpark, 6-5, 230, sr.; Griffin Veil, Hilliard Bradley, 6-1, 180, sr.; Alijah Curtis, Canton McKinley, 5-9, 184, sr. Running backs: JuTahn McClain, Fairfield, 5-10, 180, jr.; Jesse Deglow, Kettering Fairmont, 5-10, 194, sr.; Brian Trobel, Mentor, 5-8, 175, jr.; Lameir Garrett, Canton McKinley, 5-10, 191, jr. Receivers: Jack Duffer, Hilliard Bradley, 6-2, 180, sr.; Garrett Waite, Berea-Midpark, 5-10, 175, sr.; Jake Ryan, Massillon Jackson, 6-3, 170, jr.; Khyree Woody, Canton McKinley, 5-10, 168, sr.; Chris Scott, Pickerington North, 6-3, 186, jr. Linemen: Paris Johnson, Cincinnati St. Xavier, 6-7, 287, jr.; Darrius Johnson, Euclid, 6-4, 320, sr.; Ryan Jacoby, Mentor, 6-5, 275, sr.; Cam Craig, Dublin Jerome, 6-5, 280, sr.; Alex Azusenis, Powell Olentangy Liberty, 6-5, 295, sr.; J.D. Duplain, Strongsville, 6-5, 310, sr.; Isaiah Gibson, Springfield, 6-4, 294, sr. Kicker: Charlie Sipe, Mason, 6-2, 210, sr.

First team defense

Linemen: Jowon Briggs, Cincinnati Walnut Hills, 6-3, 290, sr.; Zach Harrison, Lewis Center, Olentangy Orange, 6-6, 245, sr.; Gabe Newburg, Clayton Northmont, 6-5, 235, sr.; DeWayne Carter, Pickerington Central, 6-4, 275, sr.; Noah Potter, Mentor, 6-6, 250, sr.; Nate Leskovec, Solon, 6-3, 255, sr. Linebackers: Ethan Royer, Hilliard Davidson, 6-2, 215, sr.; Tommy Eichenberg, Cleveland St. Ignatius, 6-3, 228, sr.; Ivan Pace Jr., Cincinnati Colerain, 6-0, 220, sr.; Dezman Cooper, Reynoldsburg, 6-2, 220, sr.; Cannon Blauser, Hilliard Bradley, 6-2, 215, sr.; Devin Williams, Toledo Start, 5-11, 195, sr. Backs: Caden Kolesar, Lakewood St. Edward, 5-11, 190, sr.; Camby Goff, Reynoldsburg, 6-1, 185, sr.; Moses Douglass, Springfield, 6-3, 202, sr.; Jeremiah “JJ” Ross, West Chester Lakota West, sr.; Jett Elad, Cleveland St. Ignatius, 6-1, 180, sr.; Terry Simuel, Pickerington Central, 5-9, 170, sr. Punter: Ben Krimm, Upper Arlington, 6-3, 200, sr.

Second team offense

Quarterbacks: Mike Lowery, Pickerington North, 6-1, 187, sr.; Riley Keller, Toledo Whitmer, 6-2, 210, jr. Running backs: Mike Drennen Jr., Dublin Coffman, 5-11, 190, jr.; Daylin Dower, Lorain, 5-11, 195, jr.; Cameron Kells, Milford, 5-10, 18-0, sr. Receivers: Mershawn Rice, Reynoldsburg, 6-2, 210, sr.; Luke Floriea, Mentor, 5-9, 170, jr.; Quintel Kent, Lakewood St. Edward, 6-0, 165, sr.; Trey Ballengee, Dublin Jerome, 6-3, 190, sr.; Tyshawn Lighty, Lorain, 5-10, 180, jr. Tight end: Tyler Foster, Pickerington North, 6-5, 234, sr. Linemen: Vince Albertini, Lancaster, 5-11, 270, sr.; Daniel Vazquez, Hilliard Bradley, 6-2, 250, sr.; Tommy Lezkovac, Austintown-Fitch, 6-3, 242, sr.; Chris Redway, Toledo Whitmer, 5-11, 280, sr.; Nick Sands, Hilliard Davidson, 6-1, 215, jr.; Nick Samac, Mentor, 6-5, 275, sr. Kicker: Joey Mitchell, Dublin Coffman, 5-11, 200, sr.

Second team defense

Linemen: Dontay Hunter, Westerville Central, 6-5, 240, sr.; Jackson Ness, Upper Arlington, 6-5, 240, sr.; Karter Johnson, Pickerington Central, 6-4, 300, sr.; Anthony Johnson Jr., Cleveland Heights, 6-5, 225, sr.; Hayden Junker, Jackson, 6-4, 235, sr.; Cavon Butler, Toledo Whitmer, 6-3, 285, sr. Linebackers: Ben Johnson, Pickerington North, 6-2, 194, sr.; Evan Annis, Hilliard Davidson, 5-11, 208, sr.; Kenai Cooper, Shaker Heights, 5-5, 177, sr.; Sean Jackson, Euclid, 5-11, 215, sr.; Adrian Woliver, Stow-Munroe Falls, 6-3, 235, sr.; Trey Baker, Kettering Fairmont, 6-0, 215, jr. Backs: Job Rand, Euclid, 5-8, 160, sr.; Brian Pinkney, Canton McKinley, 5-10, 174, so.; Zach Savage, Strongsville, 6-0, 170, sr.; Christian Sweet, Hilliard Davidson, 5-8, 175, sr.; Jaden Jones, Hilliard Darby, 5-10, 180, sr. Punter: Pat Otter, Cleveland St. Ignatius, 5-10, 175, sr.

Third team offense

Quarterback: Deante Smith-Moore, Cincinnati Colerain, 5-7, 185, sr.; Mitchell Okuley, Powell Olentangy Liberty, 6-2, 180, sr. Running backs: Justus Harris, Gahanna Lincoln, 5-9, 190, sr.; Jordan Castleberry, Lakewood St. Edward, 5-7, 185, sr. Receivers: Zach Evans, Lorain, 6-3, 175, sr.; Adam Gilbert, Findlay, 6-0, 178, sr.; Michael Brown-Stephens, Springfield, 6-0, 180, sr.; Eric All, Fairfield, 6-5, 220, sr. Linemen: Ashawn Berry, Euclid, 6-2, 260, sr.; Grant Abbott, Cleveland St. Ignatius, 6-4, 280, sr.; Darrius Johnson, Euclid, 6-4, 320, sr.; Xavior Gray, Jackson, 6-9, 320, sr.; Ralph King, Medina, 6-3, 275, sr.; Tyler Connolly, Marysville; 6-6, 295, sr. Kicker: Jake Baumgartner, Toledo Start, 5-10, 150, sr.

Third team defense

Linemen: Jay Amburgey, Reynoldsburg, 6-5, 286, sr.; Jasiyah Robinson, Groveport Madison, 6-3, 225, jr.; Jack Sawyer, Pickerington North, 6-4, 217, so.; Zach McMahan, Cleveland St. Ignatius, 6-0, 250, sr.; Spencer Bono, Cincinnati Elder, 6-4, 240, sr. Jamie Hessing, Powell Olentangy Liberty, 6-0, 235, sr. Linebackers: Nick Wile, Hilliard Darby, 5-11, 195, sr.; David Williams, Gahanna Lincoln, 5-10, 185, sr.; Nick Fisanick, Upper Arlington, 6-0, 215, sr.; Jalyn Jacobs, Euclid, 6-3, 200, sr.; Jeff Barnett, Solon, 6-2, 200, sr.; Noah Smith, Dublin Coffman, 5-9, 210, sr. Backs: Patrick Day, Hilliard Bradley, 5-11, 170, sr.; Anthony Lowe, Grove City Central Crossing, 5-10, 175, jr.; Bobby Lindsey, Brunswick, 6-0, 180, sr.; PaSean Wimberly, 5-9, 165, sr; Syncere Jones, Cincinnati Colerain, 6-1, 185, sr. Punter: Trey Wright, Jackson, 5-10, 175, sr.

Special mention

DiJahn Davis, Thomas Worthington; Connor Jones, Hilliard Darby; Casey Finck, Lancaster; Mike Powers, Marysville;

Conor McIntosh, Mentor;

Chris Kelly, Medina; Jalen Ross, Canton McKinley; Koby Bryant, Canton McKinley; Aaron Custer, Massillon Jackson; Dean Sarris, Canton GlenOak; Noah Nunn, Medina; Micha Clemson, Canton McKinley; Max Rusu, Massillon Jackson; Maleek Cheatham, Austintown Fitch; Dom Montalbano, Austintown Fitch; Chamber Stokes-Williams, Canton McKinley; Bryce Sheppert, Stow-Munroe Falls;

Dalan Layton. Toledo Whitmer; Keon Gatlin, Toledo Whitmer;

Michael Bittner, Cincinnati Elder; Miles Johnson, Clayton Northmont; Corey Burnette, Centerville; Justin Golson, Clayton Northmont; RJ Khayo, Cincinnati Moeller; Kyle Trischler, Cincinnati Elder; Zach Carpenter, Cincinnati Moeller; Connor Foster, Cincinnati Moeller; TJ Gonella, Cincinnati Colerain; Jacob Padilla, Huber Heights Wayne; Darion Henry, Cincinnati Princeton; Ryan Mullaney, Cincinnati Moeller; Dylan Wudke, Miamisburg; Luke Bolden, Cincinnati Elder; Jestin Jacobs, Clayton Northmont; Thomas Kiessling, Cincinnati St. Xavier; Nick Straw, Lebanon; Ryan Hall, Kettering Fairmont; Justin Harris, Huber Heights Wayne; Danny Lewis, Clayton Northmont; Brandon Walters, Centerville;