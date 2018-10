This was my Morning Show Top 5 game today:

The Top 10 Greatest Cleveland Cavaliers

Prize: One pair of tickets to the Cavs Home Opener vs the Atlanta Hawks on Sunday, 10/21

1) Lebron James

2) Mark Price

3) Brad Daugherty

4) Larry Nance ‘

5) Zydrunas Ilgauskas

6) Austin Carr

7) Craig Ehlo

8) Kyrie Irving

9) Ron Harper

10) Campy Russell

Others named: World B. Free, Jim Chones, Bingo Smith, Hot Rod Williams, Anderson Verajao, Lenny Wilkins and Phil Hubbard