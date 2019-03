In honor of St. Patrick’s Day – the top sirnames in Ireland…right now.

1) Murphy

2) Kelly

3) O’Sullivan

4) Walsh

5) Smith

6) O’Brien

7) Byrne

8) Ryan

9) O’Conner

10) O’Neill

11) O’Reilly

12) Doyle

13) McCarthy

14) Gallagher

15) Murray