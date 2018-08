The Top 10 Most Purchased School Supplies

1) Backpacks

2) Lunch Boxes

3) Pens, Pencils, & Highlighters

4) Notebooks & Planners

5) Folders, Binders, & Dividers

6) Glue

7) Calculators

8) Rulers

9) Crayons

10) Laptops