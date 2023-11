79th Annual WHBC Stark County High School Football ALL County Teams

Stark County’s High School Football Coaches have selected the 2023 All County Offense and Defense plus the Stark County MVP (Player of the Year) and Coach of the Year. The Offense and Defense are listed below and will be honored at our 79th Annual High School Football Banquet on November 16th. The 4 Major Award Winners will be announced that night! Tickets on sale now at the WHBC Studios! Join us at the Krassas Events Center! Tickets are $30 – cash or check only. Congratulations to all of these deserving student athletes!

2023 All County OFFENSE

QB Poochie Snyder – Canton South 6’0” 175 SR

QB Brendan Zurbrugg – Alliance 6’4” 195 SR

RB Jamar Johnson – GlenOak 5’10” 185 JR

RB Nate Baker – Lake 5’10” 180 SR

RB Dan Boron – Central Catholic 6’0” 180 SR

WR Tavon Castle – Canton South 6’1” 180 SR

WR Avantae Burt – GlenOak 5’9” 170 SR

WR K’Vaughn Davis – Alliance 6’3” 215 SR

WR Mason Ashby – North Canton 5’8” SR

TE Gio Moore – Fairless 6’3” 200 SR

OL Michael Millin – Perry 6’2” 235 JR

OL Kae’lub Edwards – Canton McKinley 6’4” 285 JR

OL Brady Jones – Massillon 6’3” 245 SR

OL Nolan Davenport – Massillon 6’6” 260 JR

OL Xavier Collier – Fairless 6’0” 270 SR

OL Anthony Miller – Lake 6’5” 285 SR

OL Jonathan Stangl – Central Catholic 6’8 315 JR

K Brock Huggins – Perry 5’10 170 JR

2023 All County DEFENSE

LB Dorian Pringle – Massillon 6’0” 215 SR

LB Charlie Christopher – Lake 6’1 220 JR

LB Shaukeer Hatcher – Canton McKinley 6’0” 190 SR

LB Dante McClellan – Canton McKinley 6’3” 205 JR

LB Jordan Warmath – Jackson 5’11” 185 JR

DB Tyler Hackenbracht – Massillon 6’2” 195 JR

DB Carson Colucci – Fairless 6’1” 180 SR

DB Nick Petro – Sandy Valley 6’3” 185 SR

DB Alex Vasquez – Canton McKinley 6’0” 185 SR

DB Anthony Fuline – Jackson 6’0” 170 SR

DL Chase Bond – Massillon 6’4” 245 SR

DL Mike Wright Jr. – Massillon 5’10” 280 JR

DL Chapin Greer – Sandy Valley 6’2” 185 SR

DL Ryan Lippe – Lake 6’4” 220 JR

DL K’Voune McNeal – Canton McKinley 6’2” 220 JR

P Cole Rembielak – North Canton 6’0” 205 JR

2023 INDIVIDUAL TEAM MVP’S

ALLIANCE Kevin Frazier SR OL

CANTON MCKINLEY Keaton Rode SR QB/K

CANTON SOUTH Poochie Snyder SR QB

CENTRAL CATHOLIC Andrew Neal SR WR/DB

EAST CANTON Olly Schrader SR WR/DB

FAIRLESS Andy Gill SR WR

GLENOAK Adrion Burt JR QB

HOOVER Zac Braucher JR WR/CB

JACKSON Kyle Benson SR WR/DB

LAKE Evan Brady SR LB

LOUISVILLE Kolton Loy JR TE/LB

MARLINGTON Beau Himmelheber SR WR/DB

MASSILLON DaOne Owens SR QB

MINERVA Devon Patterson SR RB/DE

NORTHWEST Conner Satterfield SR RB/LB

PERRY Carson Basham SR RB

ST. THOMAS Da’Mari Menard SR DB

SANDY VALLEY Andrew Neary SR OL

TUSLAW Jacob Lyons SR LB