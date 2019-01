Prize: One pair of tickets to see the Harlem Globetrotters at the Canton Civic Center on January 31st.

Favorite Bagel Flavors

1) Plain

2) Cinnamon Raisin

3) Blueberry

4) Everything

5) Garlic

6) Sesame

7) Onion

8) Poppyseed

9) Pumpernickle

10 French Toast